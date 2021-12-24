Коронавирус Вакцинация в Украине: число привитых второй и третей дозой быстро растет

2021-12-24 18:28

За последние сутки почти 114 тысяч украинцев получили прививки от коронавируса, большинство - второй дозой.

"Уже 46,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни", - сообщает Минздрав Украины.

В Украине 113 882 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получило 36 546 человек, полностью иммунизированы - 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека.

За все время вакцинальной кампании получили первую дозу вакцины - 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 296 090 людей, получили дополнительную дозу - 1 389 человек.