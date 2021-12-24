Коронавирус Вакцинация в Украине: число привитых второй и третей дозой быстро растет

2021-12-24 18:28

За последние сутки почти 114 тысяч украинцев получили прививки от коронавируса, большинство - второй дозой. 

"Уже 46,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни", -  сообщает Минздрав Украины.

 

В Украине 113 882 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получило 36 546 человек, полностью иммунизированы - 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека.

За все время вакцинальной кампании получили первую дозу вакцины - 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 296 090 людей, получили дополнительную дозу - 1 389 человек. 

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня ожидаются новые снегопады, шквальный ветер и похолодание до – 18°C

2021-12-24 10:45

С начала отопительного сезона каждый четвертый украинец уже столкнулся с отключением света

2021-12-24 08:26

В НАТО пересмотрели риски нападения РФ на Украину

2021-12-23 22:00

В Украине продлили запрет ввоза российских товаров: список

2021-12-23 18:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Вакцинация в Украине: число привитых второй и третей дозой быстро растет

2021-12-24 18:28

Число новых случаев COVID-19 в Украине быстро пошло на спад - ситуация по областям

2021-12-24 13:11

В Минздраве сообщили о планах вывести Волынь и Запорожье из красной зоны карантина

2021-12-24 12:10

Франция отменила заказ на этот антивирусный препарат - стала известна реальная причина

2021-12-24 09:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Вакцинация в Украине: число привитых второй и третей дозой быстро растет 2021-12-24 18:28
Число новых случаев COVID-19 в Украине быстро пошло на спад - ситуация по областям 2021-12-24 13:11
В Минздраве сообщили о планах вывести Волынь и Запорожье из красной зоны карантина 2021-12-24 12:10
Франция отменила заказ на этот антивирусный препарат - стала известна реальная причина 2021-12-24 09:40