Коронавирус Вакцинация в Украине заметно ускорилась - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2021-12-28 12:14

За минувшие сутки в Украине сделали 46 024 прививок от коронавируса COVID-19. Это существенно больше показателя за воскресенье, сообщает Минздрав.

Указано, что первую дозу получили 12 498 человек, полностью иммунизован – 33 231. Кроме того, дополнительную дозу получили 98 человек, а бустерную дозу – 197 человек.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 26 910. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 10 357, Moderna – 7 261 и AstraZeneca – 1 496.

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 14 605 033 человека, получили две дозы 13 447 292 украинца, получили дополнительную дозу 2 208 граждан.

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Три дозы CoronaVac не дают достаточно антител от «Омикрона» 2021-12-27 19:11
Израиль разрешил использовать таблетки Pfizer от COVID-19 2021-12-27 16:45
В результате эволюции штаммы коронавируса научились подавлять иммунную систему человека 2021-12-27 14:16