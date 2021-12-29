Коронавирус Вакцинация в Украине ускорилась в три раза - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2021-12-29 12:43

За минувшие сутки в Украине ввели 131 129 доз разных вакцин от коронавируса COVID-19. Это почти в три раза превышает показатели за понедельник.

Как сообщает Минздрав, первую дозу получили 34 463 человека, полностью иммунизован – 94 974. Кроме того, дополнительную дозу получили 402 человекк, а бустерную дозу – 1290 человек.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 75 501. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 30 756, Moderna – 19 996 и AstraZeneca – 4 876.

В целом за время вакцинальной кампании полностью привиты уже 13 542 266 человек, получили бустерную дозу 2 280 граждан.