Коронавирус Штамм "Омикрон" может привести к цунами случаев, - глава ВОЗ

2021-12-29 17:45

 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ обеспокоен тем фактом, что штамм коронавируса "Омикрон" является более заразным. По его словам, новый вариант может привести к цунами случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Это (новый штамм "Омикрон", - ред.) может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", - подчеркнул глава ВОЗ.

Кроме того, в Британии заявили, что все меньше госпитализированных пациентов с коронавирусом нуждаются в высокопоточном кислороде, поскольку средняя продолжительность пребывания в медучреждении сократилась до трех дней.

Добавим, что в США заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает менее тяжелое течение болезни. Однако его трансмиссивность все равно угрожает переполнению больниц.

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Шмыгаль сделал важное заявление о введении тотального локдауна 2021-12-29 17:13
В Польше привили от коронавируса 150 тысяч детей - какая вакцина используется 2021-12-29 14:42
Вакцинация в Украине ускорилась в три раза - какие вакцины пользуются наибольшим спросом 2021-12-29 12:43