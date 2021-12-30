Коронавирус Вакцинация в Украине начала замедляться - какие препараты от COVID-19 сейчас применяют

2021-12-30 11:44

За минувшие сутки в Украине сделали 117 042 прививки от COVID-19. Это немного меньше показателя за прошлые сутки.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 67 650. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 26 767, Moderna – 18 317 и AstraZeneca – 4 308.

Как сообщает Минздрав, первую дозу получили 31 671 человек, полностью иммунизованы – 83 287. Кроме того, дополнительную дозу получили 692 человекк, а бустерную дозу – 1 392 человека.

Прививки проводились 883 мобильными бригадами по иммунизации, 3 357 пунктами прививок и 461 центром вакцинации.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

"Сегодня закрыты 5 каналов. Сколько завтра?" Сотни журналистов незаконно закрытых медиа провели митинг под ОП с призывом прекратить цензуру в Украине

2021-12-30 13:06

Сегодня Байден потребует от Путина отвести войска от украинской границы

2021-12-30 10:44

Дополнительная и бустерная вакцинация - в чем принципиальные отличия этих прививок

2021-12-30 09:03

Запретят передвигаться по Украине: Кабмин готовит план на случай военного положения

2021-12-29 16:15

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Сегодня из красной зоны карантина вышли последние две области Украины

2021-12-30 12:00

Вакцинация в Украине начала замедляться - какие препараты от COVID-19 сейчас применяют

2021-12-30 11:44

МОЗ разослал украинским врачам инструкцию о бустерной вакцинации и выдаче сертификатов

2021-12-30 09:21

Дополнительная и бустерная вакцинация - в чем принципиальные отличия этих прививок

2021-12-30 09:03
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Сегодня из красной зоны карантина вышли последние две области Украины 2021-12-30 12:00
Вакцинация в Украине начала замедляться - какие препараты от COVID-19 сейчас применяют 2021-12-30 11:44
МОЗ разослал украинским врачам инструкцию о бустерной вакцинации и выдаче сертификатов 2021-12-30 09:21
Дополнительная и бустерная вакцинация - в чем принципиальные отличия этих прививок 2021-12-30 09:03