Коронавирус Вакцинация в Украине начала замедляться - какие препараты от COVID-19 сейчас применяют

2021-12-30 11:44

За минувшие сутки в Украине сделали 117 042 прививки от COVID-19. Это немного меньше показателя за прошлые сутки.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 67 650. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 26 767, Moderna – 18 317 и AstraZeneca – 4 308.

Как сообщает Минздрав, первую дозу получили 31 671 человек, полностью иммунизованы – 83 287. Кроме того, дополнительную дозу получили 692 человекк, а бустерную дозу – 1 392 человека.

Прививки проводились 883 мобильными бригадами по иммунизации, 3 357 пунктами прививок и 461 центром вакцинации.