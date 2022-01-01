Коронавирус В Украине прогнозируют волну "Омикрона": Данилов назвал сроки

2022-01-01 10:00

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украине не удастся избежать новой волны коронавирус из-за стремительного распространения нового штамма "Омикрон". По прогнозам, она ожидается уже в начале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова.

По словам Данилова, новая волна коронавируса, которая будет вызвана "Омикроном", ожидается, согласно прогнозам Минздрава, в феврале 2022 года.

"Нам надо этот вопрос (вопрос вакцинации -ред.) максимально распространять. К большому сожалению, мы не сможем этого избежать. По нашим прогнозам, в феврале, мы можем иметь "Омикрон" у себя в довольно больших объемах. Поэтому нам надо вакцинироваться", - отметил Данилов.