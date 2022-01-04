Коронавирус Бустерная вакцина от коронавируса, Минздрав издал приказ: "Первыми смогут получить дозу..."

2022-01-04 18:00

В Украине разрешили делать бустерную дозу вакцины против коронавируса - после получения бустерной дозы действие COVID-сертификата продлят.

Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава и уточнили, что соответствующий указ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Так, в Украине разрешили делать бустерную дозу вакцины против коронавируса людям старше 60 лет. Первыми пожилые люди смогут получить бустерную дозу по меньшей мере через шесть месяцев после второй, независимо от того, какой вакциной они привились до этого.

Предпочтение будут давать м-РНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Например, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, то бустерную дозу рекомендуется вводить вакциной Comirnaty/Pfizer.

Стоит отметить, что бустерная доза — это вводимая доза, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается.

Дополнительная доза — это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать надлежащей защиты.