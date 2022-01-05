Коронавирус Вакцинация в Украине: привито от коронавируса уже почти 15 млн граждан

2022-01-05 14:11

В Украине за минувшие сутки вакцинировано против коронавируса 102 478 человек. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую – 73 536 человек, сообщает Минздрав.

Больше всего за минувшие сутки было сделано прививок в Днепропетровской (7 784), Харьковской (7 645) областях и в Киеве (5 475). Меньше всего - на Донетчине (1 105).

С начала кампании по вакцинации привито 14 748 324 человека. Из них получили первую дозу 14 748 322 человека, две дозы – 13 835 698 человек, дополнительную дозу - 4 756 человек, бустерную - 7 556 человек.

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