Спорт Австралия аннулировала визу первой ракетки мира Новака Джоковича, который прилетел на Australian Open

2022-01-06 12:40

Австралийские власти аннулировали визу первой ракетки мира серба Новака Джоковича из-за ошибки в при запросе на въезд. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте пограничной службы Австралии (ABF), пишет The Times.

По прибытии девятикратного чемпиона Australian Open в аэропорт Мельбурна выяснилось, что член его команды допустил грубую ошибку с оформлением визы. Документ, по которому Джокович хотел пересечь границу, не подразумевает возможности внести в него сведения о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса.

"ABF может подтвердить, что господин Джокович не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была аннулирована. Не имеющие гражданства Австралии лица, у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ABF.

Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января.

Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, пообещал, что власти страны будут бороться правовыми методами за теннисиста.

Ранее СМИ сообщили, что Джоковича допрашивали сотрудники погранслужбы в аэропорту Мельбурна на протяжении шести часов, в частности, по поводу его медотвода от вакцинации. 34-летний серб неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации, в то время как организаторы турнира Australian Open требуют, чтобы все участники были привиты от коронавируса или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник Джокович сообщил о получении такого освобождения.