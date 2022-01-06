Коронавирус В Украине быстро растет число бустерных вакцинаций - какие препараты применяются

2022-01-06 14:15

За прошедшие сутки в Украине провели 104 844 прививки от коронавируса COVID-19. При этом показатели бустерной вакцинации выросли более чем в два раза.

Как сообщает Минздрав, за сутки первую дозу получили 29 997 человек, полностью иммунизованы – 70 164. Кроме того, дополнительную дозу получили 643 человека, а бустерную дозу – 4 040 человек.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 60 632. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 25 108, Moderna – 16 632 и AstraZeneca – 2 442.

С начала вакцинальной кампании привито 14 778 321 человека, из них получили две дозы – 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу – 5 399 человек, бустерную дозу – 11 596 человек. В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.