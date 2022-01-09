Коронавирус Антитела после COVID могут атаковать организм

2022-01-09 10:00

 

Они могут вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Антитела, которые появляются у людей, переболевших COVID-19, могут ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу пришла группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе, США, сообщает Journal of Translational Medicine.

Ученые установили, что через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. Как подтверждение - у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Аутоантитела - антитела, способные взаимодействовать с аутоантигенами, то есть с антигенами собственного организма. Могут образовываться спонтанно или вследствие перенесенных инфекций. Они могут быть ранними предвестниками полномасштабного аутоиммунного заболевания.

Напомним, на Кипре обнаружили новый штамм коронавируса - он является гибридом Дельты и Омикрона. Его выявили у 25 человек.

Напомним, что ранее в МОЗ призвали готовиться к очередной волне COVID. Медицинская система Украины уже готовится к всплеску заболеваемости коронавирусом. Украинцев призвали вакцинироваться.

subscriber subscriber

Еще по теме

Юрий Загородний: Из-за амбиций Зеленского и его зависти к Медведчуку четыре женщины до сих пор не могут вернуться домой с неподконтрольных территорий Донбасса

2022-01-08 13:45

В Украине вводят новые COVID-сертификаты для вакцинированных: кого это коснется

2022-01-05 21:17

В Киеве могут снова ввести спецпропуска на транспорт

2022-01-03 18:32

Как избавиться от похмелья после Нового года: самое эффективное средство

2022-01-01 10:30

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Больше не в зоне высокого риска. Германия упрощает правила въезда для украинцев

2022-01-09 12:00

Антитела после COVID могут атаковать организм

2022-01-09 10:00

В Украине разрешили бустерную вакцинацию всех совершеннолетних - какие препараты применят

2022-01-07 21:36

Когда закончится пандемия коронавируса - в ВОЗ дали ответ, но назвали одно условие

2022-01-07 20:34
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Больше не в зоне высокого риска. Германия упрощает правила въезда для украинцев 2022-01-09 12:00
Антитела после COVID могут атаковать организм 2022-01-09 10:00
В Украине разрешили бустерную вакцинацию всех совершеннолетних - какие препараты применят 2022-01-07 21:36
Когда закончится пандемия коронавируса - в ВОЗ дали ответ, но назвали одно условие 2022-01-07 20:34