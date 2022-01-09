Коронавирус Антитела после COVID могут атаковать организм

2022-01-09 10:00

Они могут вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Антитела, которые появляются у людей, переболевших COVID-19, могут ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу пришла группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе, США, сообщает Journal of Translational Medicine.

Ученые установили, что через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. Как подтверждение - у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Аутоантитела - антитела, способные взаимодействовать с аутоантигенами, то есть с антигенами собственного организма. Могут образовываться спонтанно или вследствие перенесенных инфекций. Они могут быть ранними предвестниками полномасштабного аутоиммунного заболевания.

Напомним, на Кипре обнаружили новый штамм коронавируса - он является гибридом Дельты и Омикрона. Его выявили у 25 человек.

Напомним, что ранее в МОЗ призвали готовиться к очередной волне COVID. Медицинская система Украины уже готовится к всплеску заболеваемости коронавирусом. Украинцев призвали вакцинироваться.