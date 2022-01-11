Коронавирус В Украине привиты от коронавируса более 14 млн человек - какие вакцины наиболее популярны

2022-01-11 14:35

В Украине полный курс иммунизации от коронавируса COVID-19 прошли более 14 млн человек. Получили две дозы вакцины 14 039 548 человек, получили дополнительную дозу 6 669 человек, бустерную дозу – 28 085 человек. 

Как сообщает Минздрав, за сутки прививки получили 96 385 человек, что более чем в три раза превышает показатель предыдущего дня. Первую дозу ввели для 29 242 человек, вторую – 59 075, дополнительную дозу получили 445 человек, бустерную – 7 623.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer– 68 351. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac– 20 124, Moderna– 5 151 и AstraZeneca– 2 759.

 

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