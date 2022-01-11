Коронавирус Назван опасный симптом ковида: на что нужно обратить внимание

2022-01-11 20:40

 

У ковида множество разных симптомов и у пациентов они могут проявляться по-разному

Врачи обнаружили новый опасный симптом ковида. По нему можно определить сложность протекания заболевания и угрозу летального исхода.

Как рассказал вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев, у ковида множество разных симптомов и у пациентов они могут проявляться по-разному.

Но есть один, на который стоит обратить внимание. Пора бить тревогу, если замечено посинение кожи. В таком случае пациенту нужна госпитализация. Иначе болезнь рискует закончиться летальным исходом.

По словам медиков, нарушения оксигенации крови, работы легких и их отек — частый признак коронавируса. Такое явление наблюдается при тяжелом течении заболевания.

При таком состоянии человеку необходима немедленная госпитализация. Пациента можно спасти с помощью кислорода, искусственной вентиляцией легких и лекарств.

Среди основных симптомов обычного коронавирса различают высокую температуру, постоянный кашель и потерю или изменение чувства вкуса или запаха. По словам медиков, новый штамм ведёт себя особенно агрессивно в первые семь дней после того, как попадает в человеческий организм, а первый день заболевания – самая острая его фаза.

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