Политика Эстония передаст украинской армии оружие и современный полевой госпиталь

2022-01-13 13:11

Власти Эстонии планируют передать Украине оружие и современный полевой госпиталь для нужд украинской армии на Донбассе. 

"Мы в Эстонии можем также привезти вам немного оружия, и вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире", - сообщил посол Эстонии в Киеве Каимо Кууск в эфире телеканала Украина 24.

Дипломат уточнил, что упомянутый госпиталь произведен в Эстонии при финансировании Германии. Его особенность состоит в том, что его можно построить и разобрать за час.

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