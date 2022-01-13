Политика В казармы не уйдут: Россия отказалась отвести войска от границ Украины

2022-01-13 18:00

 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать с Западом отвод своих войск от границ с Украиной.

Об этом сообщает РБК.

По словам Лаврова, требования Вашингтона об отводе российских войск от украинской границы Кремль не намерен рассматривать. Он заявил, что войска РФ "не уйдут в казармы", как того требует Белый дом.

"Уже звучит заявление не только про то, чтобы отвести наши воинские части от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", - заявил Лавров.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета НАТО - Россия. Тема встречи - требования Москвы по так называемым "гарантиям безопасности", а также наращивание войск Кремля вблизи Украины.

По итогам встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил России, что у нее нет "права вето" на членство Украины в Альянсе.

Также мы сообщали, что в Конгрессе США инициировали предоставление спецстатуса в НАТО для Украины.

Между тем, в МИД России выдвинули ультиматум НАТО и потребовали прекратить поставки вооружения Украине.

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