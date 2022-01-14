Коронавирус Вакцинация в Украине заметно замедлилась, какие препараты сегодня пользуются спросом

2022-01-14 15:15

В Украине за минувшие сутки вакцинировали 92 835 человек от коронавируса COVID-19. Это существенно меньше показателя зпредыдущего дня.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 65 365. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 16 839, Moderna – 8 021 и AstraZeneca – 2 610.

Как сообщает Минздрав, первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную дозу – 14 485 человек.

В целом за время вакцинальной кампании привито первой дозой 14 941 500, получили две дозы 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. 

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