Коронавирус Вирусологи раскрыли хитрость, на которую способен "Омикрон"

2022-01-15 14:30

Некоторый защитный эффект все еще может наблюдаться.

В Китае провели глобальные исследования, подтвердившие, что новый штамм коронавируса «Омикрон» способен легко уклоняться от иммунитета.

Учёные обнаружили, что в связи с большим количеством мутаций новый штамм коронавируса вызывает существенные изменения чувствительности к его нейтрализации у людей, уже переболевших COVID-19, пишет tandfonline.

Это, по мнению исследователей, говорит о том, что некоторый защитный эффект все же наблюдается с учётом того, что средний уровень защиты от «Омикрона» выше базового.

Во время исследования учёные изучили почти 30 образцов сыворотки людей, которые выздоравливают от исходного штамма коронавируса. Эту сыворотку учёные протестировали на образцах «Омикрона», а также ещё на четырёх штаммах, вызывающих озабоченность во Всемирной организации здравоохранения.

Исследование доказало, что иммунное ускользание «Омикрона» усиливается, а это, считают ученые, – тревожный сигнал для всей планеты.