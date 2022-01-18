Коронавирус В Украине резко возросли темпы вакцинации от коронавируса

2022-01-18 12:11

В Украине за прошедшие сутки вакцинировано от коронавируса 80 921 человек, хотя днем ранее было проведего всего около 23 тысяч прививок.

Как сообщает Минздрав, первую дозу получили 29 847 человек, вторую дозу - 36 223 человека, дополнительную - 456 человек, бустерную - 14 395 человек.

За все время вакцинальной кампании в стране привито 15 022 924 человека. Из которых получили первую дозу - 15 022 922 человека, получили две дозы - 14 306 743 человека, дополнительную дозу - 10 073 человека, а бустерную - 113 560.

 

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Для отказавшихся от вакцинации в Канаде вводят беспрецедентный налог 2022-01-18 10:12
ВОЗ одобрила два новых лекарства для лечения коронавирусной инфекции 2022-01-18 09:45
В ожидании решения по Порошенко его сторонники начали петь колядки 2022-01-17 22:50