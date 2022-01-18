Коронавирус Украину накроет новая волна COVID-19: о чем предупреждают медики

2022-01-18 21:40

Украинские медики готовятся к новой волне COVID-19 из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон"

В Минздраве Украины напомнили о противоэпидемических правилах на официальной странице в Faсebook.

Медицинская система Украины готовится к очередной загрузке.

В ведомстве отмечают, что тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что наша страна никак не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время, украинцев заверили, что медицинская система постоянно совершенствуется.

Наиболее действенніми и эффективными способами в борьбе с пандемией являются: использование защитных масок; соблюдение дистанции; регулярное мытье рук; вакцинация от COVID19.

В Минздраве напомнили, что невакцинированные имеют в десять раз более высокий риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем прошедшие базовый курс прививки.

Ранее сообщалось, что медики назвали основные симптомы «Омикрона», на которые стоит обратить внимание. Так, у заболевших новым штаммом чаще наблюдаются легкие симптомы. Например, это боль в горле, чихание и насморк. При этом почти отсутствует температура, кашель, потеря вкуса или обоняния. У вакцинированных людей симптомы «Омикрона» очень похожи на простуду.

Ситуация с пандемией остается сложной во всем мире. Люди не только болеют, но и теряют работу, некоторым приходится увольняться по ряду причин. Финансовая сторона многих семей пошатнулась.