Политика Сенаторы США зарегистрировали законопроект ускоренной поставки оружия Украине

2022-01-21 17:31

Четверо американских сенаторов зарегистрировали законопроект о предоставлении Украине оружия по ускоренной программе.

"Этот законопроект наделит президента расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной и ускорять поставки военного оборудования, необходимого для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения", - сообщила пресс-служба одного из авторов документа, республиканца Джона Корнина.

По данным сенаторов, сейчас президент США может предоставлять вооружение странам-союзникам во временное пользование, однако касательно Киева эти полномочия непрактичны из-за бюрократических барьеров.

"Представленная инициатива помогает устранить препятствия для предоставления вооружений Украине, ускорить их доставку, однако при этом не создает новую программу", - подчеркнули сенаторы.

Согласно тексту документа, американский лидер должен подтвердить Конгрессу, что передаваемое оружие необходимо для защиты гражданского населения в Украине. При этом кибератака на нее со стороны России также должна рассматриваться как вооруженное нападение.

Политики предлагают в случае одобрения оставить ленд-лиз в силе до тех пор, пока Россия не восстановит численность своих войск на границе с Украиной до уровня, существовавшего до марта 2021 года.

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