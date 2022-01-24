Коронавирус Темпы вакцинации украинцев снизились в четыре раза - какие препараты пользуются спросом

2022-01-24 14:41

В Украине за прошедшие сутки сделали 22 541 прививку против коронавируса COVID-19. Из них более 5 000 оказались бустерными, сообщает Минздрав в понедельник, 24 января. Темпы COVID-вакцинации по сравнению с пятницей замедлились в четыре раза.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 16 032. Намного меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 3 215, Moderna – 2 845 и AstraZeneca – 449.

Первую дозу получили 8 280 человек, вторую дозу – 8 835, дополнительную дозу ввели для 87 человек.

. В целом за время вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили две дозы – 14 466 084, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека.