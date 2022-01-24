Политика Украинцев призвали не стоять рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине: причина

2022-01-24 15:40

Украинских спортсменов призвали избегать любых контактов с российскими представителями во время проведения Олимпийских игр в Пекине. Такие рекомендации связывают с тем, чтобы не допустить никаких провокаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, которого цитирует "Суспильне".

"У нас была онлайн встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены знакомы, они знают, как себя вести в таких ситуациях", - рассказал министр.

По его словам, украинцы, в частности, не должны стоять рядом с российскими спортсменами, когда те держат свой флаг.

"Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", - пояснил Гутцайт.

Напомним, во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году развернулся скандал вокруг украинской легкоатлетки Ярославы Магучих.

Во время празднования украинка обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, что подняло волну негативных комментариев в ее адрес.

После чего Могучих отреагировала на скандал, она заявила, что в ее фотографии со спортсменкой из РФ не было никакой политической позиции.