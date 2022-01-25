Политика Военная эскалация РФ: Хорватия грозит отозвать из НАТО своих солдат

2022-01-25 17:20

Президент Зоран Миланович заявил, что Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет всех своих солдат.

В случае возникновения конфликта между РФ и Украиной власти Хорватии отзовут всех своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Об этом заявил президент республики Зоран Миланович в эфире национального телевидения, пишет ТАСС.

"США увеличивают свое присутствие и отправляют какие-то разведывательные корабли. Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь, я гарантирую это", - заявил Миланович.

Он подчеркнул, что Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет всех своих солдат.

Напомним, сегодня народные депутаты поддержали обращение Верховной рады Украины к международным парламентам, правительствам и организациям из-за угрозы вторжения России.

Союзники по НАТО приводят свои вооруженные силы в состояние боеготовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места дислокации альянса в Восточной Европе из-за угрозы российского вторжения в Украину.