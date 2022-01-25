Политика Чехия не исключает отправку военных в Украину

2022-01-25 18:40

Министр обороны Чехии также подтвердила, что планируется направить в Украину снаряды для артиллерии калибра 52 мм.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Чехия не исключает возможности отправить в Украину военных для помощи в противостоянии агрессии РФ, если такой запрос будет. Об этом она рассказала в интервью Denik N.

"Если поступит запрос, мы его рассмотрим", - отметила Чернохова.

Министр обороны Чехии также подтвердила, что планируется направить в Украину снаряды для артиллерии калибра 52 мм.

По ее словам, Чехия готова в случае необходимости принять украинцев, если им придется убегать от военного конфликта.

"Если произойдет конфликт и Украине нужно будет отправить женщин и детей в безопасное место – Чехия должна помочь здесь", - заявила министр.

Она отметила, что на границе никто не хочет эскалации конфликта, но "как это выйдет в финале, никто не знает".