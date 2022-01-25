Политика Чехия не исключает отправку военных в Украину

2022-01-25 18:40

 

Министр обороны Чехии также подтвердила, что планируется направить в Украину снаряды для артиллерии калибра 52 мм.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Чехия не исключает возможности отправить в Украину военных для помощи в противостоянии агрессии РФ, если такой запрос будет. Об этом она рассказала в интервью Denik N.

"Если поступит запрос, мы его рассмотрим", - отметила Чернохова.

Министр обороны Чехии также подтвердила, что планируется направить в Украину снаряды для артиллерии калибра 52 мм.

По ее словам, Чехия готова в случае необходимости принять украинцев, если им придется убегать от военного конфликта.

"Если произойдет конфликт и Украине нужно будет отправить женщин и детей в безопасное место – Чехия должна помочь здесь", - заявила министр.

Она отметила, что на границе никто не хочет эскалации конфликта, но "как это выйдет в финале, никто не знает".

subscriber subscriber

Еще по теме

Байден уточнил свое неоднозначное высказывание о "небольшом" вторжении России

2022-01-25 09:02

Австралия начала эвакуацию семей дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину

2022-01-24 21:20

Украинская власть закрыла независимые СМИ, которые транслировали и обсуждали неугодные ей точки зрения, - Быстронь

2022-01-24 19:42

Стефанчук: на признание независимости ОРДЛО Рада ответит достойно

2022-01-24 18:00

Еще новости в разделе "Политика"

Британские инструкторы начали подготовку бойцов ВСУ к применению ракетных комплексов

2022-01-25 19:20

В Минобороны прокомментировали возможное вторжение России

2022-01-25 19:00

Чехия не исключает отправку военных в Украину

2022-01-25 18:40

Военная эскалация РФ: Хорватия грозит отозвать из НАТО своих солдат

2022-01-25 17:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Британские инструкторы начали подготовку бойцов ВСУ к применению ракетных комплексов 2022-01-25 19:20
В Минобороны прокомментировали возможное вторжение России 2022-01-25 19:00
Чехия не исключает отправку военных в Украину 2022-01-25 18:40
Военная эскалация РФ: Хорватия грозит отозвать из НАТО своих солдат 2022-01-25 17:20