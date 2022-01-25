Политика "Очень мощное оружие". Британия и США обсуждают возможность отключения РФ от SWIFT

2022-01-25 22:00

 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия и Соединенные Штаты введут переговоры по возможности отключения России от межбанковской системы SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос о платежной системе Swift и о том, будет ли Великобритания вводить запрет для России, Джонсон заявил: "Нет сомнений, что это было бы очень мощным оружием".

"Боюсь, что оно может быть действительно развернуто только при содействии Соединенных Штатов. Мы ведем переговоры по этому поводу", - заявил он.

Напомним, посол Украины в Германии призвал отключить РФ от SWIFT.

Ранее сообщалось, что США анализируют возможность отключения России от SWIFT.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украину доставлена новая партия военной помощи США

2022-01-25 21:40

У Байдена готовят два секретных брифинга из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - CNN

2022-01-25 21:20

Санкции на 50 миллиардов. США предлагают ограничить сырьевой экспорт России, - BILD

2022-01-25 20:00

Военная эскалация РФ: Хорватия грозит отозвать из НАТО своих солдат

2022-01-25 17:20

Еще новости в разделе "Политика"

"Очень мощное оружие". Британия и США обсуждают возможность отключения РФ от SWIFT

2022-01-25 22:00

В Украину доставлена новая партия военной помощи США

2022-01-25 21:40

У Байдена готовят два секретных брифинга из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - CNN

2022-01-25 21:20

Тарифы на газ, тепло и горячую воду: Шмыгаль объявил, что будет с ценами в ближайшее время

2022-01-25 21:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

"Очень мощное оружие". Британия и США обсуждают возможность отключения РФ от SWIFT 2022-01-25 22:00
В Украину доставлена новая партия военной помощи США 2022-01-25 21:40
У Байдена готовят два секретных брифинга из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - CNN 2022-01-25 21:20
Тарифы на газ, тепло и горячую воду: Шмыгаль объявил, что будет с ценами в ближайшее время 2022-01-25 21:00