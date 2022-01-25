Политика Киев не согласится на уступки для «умиротворения» Путина, — МИД Украины

2022-01-25 20:40

Украина не позволит навязывать себе уступки для умиротворения президента РФ Владимира Путина, чтобы избежать вторжения России.

Киев не примет компромиссы, о которых могут договориться за его спиной.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрия Кулебы в ходе интервью для американского издания CNN, опубликованное во вторник, 25 января.

Он отметил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы, направленные на умиротворение Путина, на фоне опасений, что Россия может планировать вторжение.

«Если кто-то пойдет на уступки по Украине, за спиной Украины, во-первых, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание большой державы и следует ему…

Мы много уже заплатили, в том числе 15 000 жизней наших граждан, чтобы обеспечить себе право решать свое будущее», — заявил Кулеба.

Как мы писали ранее, в Минобороны Украины сообщили: возможное признание госдумой РФ так называемых «ЛДНР» приравнивается к выходу этой страны из Минских соглашений (официальное название Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола).