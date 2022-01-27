Детали видео Алексей Якубин: Запад нагнетает военную истерию, чтобы прикрыть договор Байдена и Путина об экономическом переделе

2022-01-27 08:54

Военная истерия, которую Запад «подогревает» в Украине нужна для внутренней американской кухни, для оправдания позиции президента Байдена, ведущего переговоры с Владимиром Путиным. Такое мнение выразил политолог Алексей Якубин в интервью UKRLIFE.TV.

По его мнению, угроза большой инвазии РФ в Украину минимальна, однако, разговоры о неминуем вторжении, без сомнения, влияют на внутриукраинскую ситуацию.

Прежде всего, в экономическом плане: держатели украинских ценных бумаг (ОГВЗ) от них стараются избавиться, валюта вывозится за границу, инвесторы уходят из Украины, штормит рынок недвижимости.

«То есть, пока США и Байден решают свои вопросы через вбросы сообщений о нападении России, Украина, как страна, от этого теряет: растет инфляция, отток капиталов из страны, маячит дефолт», - подчеркнул эксперт. Выходит, что санкциями угрожают России, а в первую очередь, страдает Украина.

При этом Якубин обратил внимание на позицию властей в этом вопросе: «Если завтра война», то почему ВР не собиралась на экстренные заседания, где месяц гулял СНБО?». Кстати, и Зеленский во время «потенциального вторжения» спокойно отдыхал в Карпатах и катался на лыжах, пока Запад истерил на тему «русские идут!». А потом записал обращение к гражданам, где рассказал, что Украину пытаются запугать, но на деле никакой угрозы нет.

«Приходится всем нам признать, что Украина в этих геополитических играх - пешка, и к ней так относятся на международном уровне. Понятно, что эта риторика частично используется Западом и против РФ, по крайней мере, американцы считают, что с помощью таких вбросов могут сбить Россию по некоторым конкурентным позициям, в частности, в сфере энергетики. Потому что есть интересы американских компаний зайти на европейский энергетический рынок и там зарабатывать. То есть, Запад давит санкциями РФ, прикрываясь Украиной, чтобы устранить рост конкуренции на европейском экономическом рынке. Но страдает-то опять Украина, на чьей территории ведутся эти информационные войны», - подчеркнул политолог.