Коронавирус За сутки привились от COVID-19 81 тыс украинцев - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2022-01-28 12:44

В Украине за минувшие сутки вакцинацию прошли 81 098 человек, что примерно соответствует показателю предыдущего дня.

Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу – 27 228, дополнительную дозу получили 705 человек, бустерную дозу – 24 980.

Как сообщает Минздрав, больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 60 626. Намного меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 12 565, Moderna – 6 463 и AstraZeneca – 1 444.

С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626, бустерную дозу – 296 099 человек. В общей сложности проведено 30 166 832 прививки.

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В Украине продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям 2022-01-28 11:42
Выявлен новый симптом коронавируса штамма Омикрон - не игнорируйте его! 2022-01-28 08:26
Минимальный срок для получения бустера составит 90 дней, — Кабмин 2022-01-27 21:00