Коронавирус У переболевших COVID нашли тяжелую патологию легких

2022-01-30 10:30

 

У людей, которые продолжали жаловаться на одышку после перенесенного коронавируса выявили затрудненный перенос газов кровью.

У пациентов с постоковидным синдромом выявили труднодиагностируемую патологию легких - затрудненный перенос газов кровью. Об этом говорится в препринте исследования, опубликованном на сайте Оксфордского центра биомедицинских исследований NIHR.

В научном эксперименте приняли участие 36 добровольцев, среди которых 13 человек были здоровы. Подчеркивается, что некоторые из пациентов, у которых COVID-19 протекал в легкой форме, продолжали жаловаться на одышку спустя несколько месяцев после выздоровления.

"С помощью магнитно-резонансной томографии с использованием гиперполяризованного газа ксенона удалось установить значительное нарушение газообмена у пациентов с длительным COVID-19, которые не были госпитализированы (11 человек. - прим. ред.), в то время, как все остальные исследования прошли нормально", - говорится в публикации.

Авторы исследование подчеркнули, что обычные методы обследования, в том числе компьютерная томография, не выявили у пациентов никаких отклонений.

Ученые заключили, что последствия выявленной аномалии неизвестны, что требует дальнейших исследований в этой области.

Ранее сообщалось, что в Италии ученые выявили новую разновидность COVID - так называемый Омикрон-2.

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