Коронавирус Китай сообщил о резком росте случаев COVID среди спортсменов и чиновников на Олимпиаде

2022-01-30 12:00

 

Ежедневное количество случаев COVID-19 среди спортсменов и официальных лиц команд на зимних Олимпийских играх в Пекине выросло до 19 в пятницу. Днем ​​ранее было всего два случая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что включая спортсменов и официальных лиц, 36 сотрудников, связанных с Играми, были заражены: 29 - по прибытии в пекинский аэропорт и семеро уже в "замкнутой петле", отделяющей персонал мероприятия от публики.

Главный врач Игр Брайан Макклоски сказал, что сейчас - пиковый период, когда люди прибывают в Китай. По словам Макклоски, организаторы "уверены" в своей системе профилактики COVID-19, и проникновение инфекции в общество маловероятно.

Согласно подсчету Reuters предварительных заявлений, количество случаев среди спортсменов и официальных лиц команд превысило число случаев среди "других заинтересованных сторон", включая СМИ, спонсоров и персонал, впервые с тех пор, как 23 января Китай начал публиковать ежедневные данные о случаях коронавируса, связанных с Олимпийским играми.

Напомним, 24 января организационный комитет заявил, что среди членов делегаций на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине зафиксирован первый положительный случай заболевания коронавирусом. Кто конкретно заболел не сообщили.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена на Олимпиаде в Пекине в рекордном количестве видов спорта - 12, а делегация будет состоять из 45 спортсменов.

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