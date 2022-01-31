Коронавирус Сколько в Украине продлится программа по выплате "ковидной" тысячи

2022-01-31 19:40

Стало известно, сколько в Украине будет длиться программа по выплате "ковидной" тысячи. Разъяснения предоставили в пресс-службе Министерства экономики.

Как сообщает Правительственный портал, программа продлится год. Официально программа стартовала 19 декабря 2021 года и продлится до 18 декабря 2022 года. Предусмотрено два этапа реализации программы:

1 этап - через приложение "Дия".

2 этап (II-III квартал 2022 года) - офлайн-механизм, над которым сейчас работают.

Люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в оффлайн-формате.