Коронавирус Сколько в Украине продлится программа по выплате "ковидной" тысячи

2022-01-31 19:40

 

Стало известно, сколько в Украине будет длиться программа по выплате "ковидной" тысячи. Разъяснения предоставили в пресс-службе Министерства экономики.

Как сообщает Правительственный портал, программа продлится год. Официально программа стартовала 19 декабря 2021 года и продлится до 18 декабря 2022 года. Предусмотрено два этапа реализации программы:

1 этап - через приложение "Дия".

2 этап (II-III квартал 2022 года) - офлайн-механизм, над которым сейчас работают.

Люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в оффлайн-формате.

subscriber subscriber

Еще по теме

Угроза вторжения России в Украину: онлайн трансляция заседания Совбеза ООН

2022-01-31 19:20

Лидеры Британии и Польши объявят о новом формате сотрудничества с Украиной - источники

2022-01-31 17:20

Дмитрий Кулеба пояснил, как дипломаты пытаются предотвратить худший сценарий в конфликте с РФ

2022-01-31 14:41

фото Военные ВСУ испытали в действии новейшие американские гранатометы SMAW-D

2022-01-31 13:15

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Тысяча за вакцинацию: украинцы купили лекарства более чем на 88 млн гривен

2022-01-31 20:00

Сколько в Украине продлится программа по выплате "ковидной" тысячи

2022-01-31 19:40

Будут отстранять от работы: что изменится для тысяч украинцев с 31 января

2022-01-31 17:00

"Омикрон" уже обнаружен в 20 областях Украины: но Минздрав нашел позитив

2022-01-31 16:20
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Тысяча за вакцинацию: украинцы купили лекарства более чем на 88 млн гривен 2022-01-31 20:00
Сколько в Украине продлится программа по выплате "ковидной" тысячи 2022-01-31 19:40
Будут отстранять от работы: что изменится для тысяч украинцев с 31 января 2022-01-31 17:00
"Омикрон" уже обнаружен в 20 областях Украины: но Минздрав нашел позитив 2022-01-31 16:20