Политика Зеленский не поедет на открытие Олимпиады в Пекин

2022-02-01 20:00

Президент Владимир Зеленский не планирует посетить открытие зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", - рассказал Никифоров.

Отметим, что 6 декабря США заявили, что их чиновники будут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае. Позже к дипломатическому бойкоту присоединились Великобритания, Австралия, Канада и еще несколько стран. К бойкоту также присоединилось правительство Японии.

Дипломатический бойкот предполагает отказ официальных лиц от поездки на Игры, спортсменов это не касается.