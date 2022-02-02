Коронавирус Бьет по сосудам и крови: медик назвал опасный симптом после "Омикрона"

2022-02-02 21:20

 

У переболевших "Омикроном" может развиться аберрантная гиперкоагуляционная реакция, когда кровь начинает сгущаться.

Об этом заявил главный научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев, сообщает информационное агентство Ura.

По его словам, у пациентом с "Омикроном" наблюдается поражение сосудистого эндотелия.

"При „Омикроне“ у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление", - рассказал врач.

Он отметил, что пока неясно, связано ли это с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями. Ранее подобные осложнения наблюдались у переболевших "Дельтой". Однако тогда болезнь протекала сложнее: с "ковидными" пневмониями, дыхательной недостаточностью с критическим падением сатурации, интенсивной терапией.

"Все происходило на фоне системных воспалительных процессов. При „Омикроне“ тяжелых форм относительно меньше, а системные нарушения есть", - добавил он.

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