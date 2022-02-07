Коронавирус Главный санврач рассказал, когда в Украине отменят масочный режим

2022-02-07 22:00

 

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в этом году масочный режим скорее всего не отменят, сообщает Фокус.

По словам Кузина, маска будет защищать даже от обычных острых респираторных вирусных инфекций.

"Мне кажется, что этого (ред. - отмены масочного режима) не произойдет".

При этом он уверен, что маски не навсегда с нами.

"Если речь пойдет об эндемичности коронавирусной болезни, то обязательства использовать маску в запертых помещениях могут отменить. Но посмотрим, например, на страны Азии, где (еще до пандемии) носили маски в метро или другом транспорте. В условиях скопления людей они хорошо защищают от вирусных инфекций", - сказал Кузин.

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