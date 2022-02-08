Коронавирус Стало известно, когда пенсионерам начнут раздавать смартфоны

2022-02-08 16:30

 

В середине весны вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут записаться в очередь для получения устройства.

Пенсионеры, желающие получить от государства бесплатный смартфон, смогут встать в очередь в апреле. Однако, когда они получат обещанное – неизвестно. Об этом на брифинге во вторник, 8 февраля, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев старше 60 лет начнется в апреле 2022 года.

"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап - получение смартфонов - зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать. Но мы планируем большую часть этого проекта реализовать уже в этом году", - сказал он.

Также пока неизвестно, что это будут за устройства.

На вопрос об источнике финансирования данного проекта вице-премьер не ответил.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут получить бесплатный смартфон и льготный тариф.

Ожидается, что смартфоны смогут получить 8,5 млн граждан.

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