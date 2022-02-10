Коронавирус Вакцинация в Украине заметно ускорилась - за сутки привились более 70 тыс человек

2022-02-10 12:40

В Украине за минувшие сутки привились от коронавируса 70 678 граждан. В целом в стране уже проведено более 30 млн вакцинаций.

Как сообщает Минздрав, первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу - 29 487 человек, дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную - 19 228 человек.

За время вакцинальной кампании в стране вакцинировано 15 520 587 человек. Из них первую дозу получили 15 520 585 человек, две дозы - 14 869 937 человек, дополнительную дозу - 22 159 человек, бустерную - 512 531 человек.