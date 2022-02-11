Коронавирус За сутки вакцинировано 72 тыс украинцев, каждый третий из них получил бустерную дозу

2022-02-11 14:12

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировано 72 255 человек. Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что первую дозу вакцины получили 20 826 человек, вторую дозу - 30 641 человек, получили дополнительную 469 человек, а бустерную - 20 319.

В целом в Украине с начала вакцинальной кампании привито 15 541 413 человек, из них получили первую дозу - 15 541 411 человек, две дозы - 14 900 578 человек, дополнительную дозу - 22 628 человек, бустерную - 532 850 человек.

Всего в стране проведено 30 997 467 прививок.

 

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