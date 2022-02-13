Коронавирус Врач рассказал, как облегчить кашель при «Омикроне»

2022-02-13 13:00

 

Облегчить кашель при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса помогут увлажнители воздуха. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Владимир Бекетов, передают росСМИ.

По его словам, для нормального функционирования слизистых дома уровень влажности воздуха должен быть более 35-40%. Бекетов отмечает, что обеспечить необходимые условия способны бытовые увлажнители.

Кроме того, для облегчения симптомов болезни важно увлажнять и сами слизистые оболочки. В этом могут помочь различные леденцы, пастилки или конфеты для рассасывания. "Они увеличивают слюноотделение, благодаря чему увлажняются верхние дыхательные пути и будут уменьшаться исходящие оттуда кашлевые позывы", - пояснил врач.

Что касается питья, то напитки должны содержать минимальное количество сахара. Особенно полезны вода, чай и отвары трав.

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