Коронавирус Врач рассказал, как облегчить кашель при «Омикроне»

2022-02-13 13:00

Облегчить кашель при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса помогут увлажнители воздуха. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Владимир Бекетов, передают росСМИ.

По его словам, для нормального функционирования слизистых дома уровень влажности воздуха должен быть более 35-40%. Бекетов отмечает, что обеспечить необходимые условия способны бытовые увлажнители.

Кроме того, для облегчения симптомов болезни важно увлажнять и сами слизистые оболочки. В этом могут помочь различные леденцы, пастилки или конфеты для рассасывания. "Они увеличивают слюноотделение, благодаря чему увлажняются верхние дыхательные пути и будут уменьшаться исходящие оттуда кашлевые позывы", - пояснил врач.

Что касается питья, то напитки должны содержать минимальное количество сахара. Особенно полезны вода, чай и отвары трав.