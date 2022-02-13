Коронавирус ВНО-2022: опубликован список предметов для поступления в университеты

2022-02-13 15:00

Будущим абитуриентам, кроме подготовки к ВНО, важно выбрать оптимальный перечень предметов для того, чтобы иметь широкие возможности для поступления в высшие учреждения. Министерство образования и науки Украины опубликовало перечень предметов, экзамены по которым нужно сдавать при поступлении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, обязательным предметом для всех является экзамен по украинскому языку и литературе. При чем результаты ВНО отдельно по украинскому языку нельзя использовать вместо результата экзаменов по украинскому языку и литературе.

Отмечается, что если выпускник вступает на медицинские, фармацевтические и ветеринарные специальности, ему нужно будет сдавать экзамены в зависимости от соответствующих специальностей.

Абитуриентам, которые поступают на младшего бакалавра, нужно сдать экзамент по украинскому языку и литературе, а также предмет на выбор из перечня вторых и третьих предметов. Если речь идет о специальностях, связанных с искусством, то будет учитываться результат творческого конкурса.

Абитуриентам, которые поступают на младшего специалиста или младшего бакалавра, нужно сдавать экзамены по двум предметам, а также сдать профессиональный экзамен. Речь идет о украинском языке либо украинском языке и литературе, также предмет на выбор из перечня вторых и третьих предметов.

На бюджетную форму обучения сдается экзамен по математике или истории Украины, при поступлении на контракт, учебные заведения могут предложить свой список предметов по выбору абитуриента.

В ведомстве отметили, что абитуриенты могут использовать результаты ВНО 2019-2022 годов.

С перечнем специальностей и предметов, которые сдаются туда в виде экзаменов, можно ознакомиться по ссылке.

На данный момент сформировано уже более 96 тыс. регистрационных карточек участников ВНО-2022.

Отметим, что молодые люди в Украине от 16 до 24 лет (54%) заявили, что хотят работать за рубежом. Такие данные получены в результате опроса социологической группы Рейтинг "Поколение независимости: ценности и мотивации". Причина, по которой люди хотят уехать из Украины на работу за рубеж - более высокая зарплата. О большой зарплате за границей мечтают 71% украинцев.

Сейчас многие украинские семьи находятся на грани выживания, у них накапливаются долги за коммунальные услуги. Выезжать за рубеж становится необходимым для того, чтобы погасить задолженность и помочь своим близким. Цены на продукты растут на фоне роста стоимости энергоносителей, некоторые предприятия вынуждены закрываться. Например, в стране закрываются теплицы, так как содержать их становится не выгодно, а выращенная в них продукция будет не по карману людям.

Кстати, украинцы предпочитают чаще всего бывать в Европе, нежели в Египте и Турции. К такому выводу пришли участники социологической группы "Рейтинг". За последние пять лет в странах Европы побывало вдвое больше украинцев, чем на курортах Египта, Турции и т.п. Выяснилось, что 9% опрашиваемых ездили в Европу много раз, 21% - несколько, 70% - никогда, тогда как на курорты: 3%, 13% и 84% соответственно. В страны СНГ украинцы ездят редко - 87% там не были никогда. Молодежь активнее отправляется в Европу, чем люди старшего поколения.