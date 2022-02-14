Коронавирус Волна прошла: в Украине впервые за четыре недели зафиксирован резкий спад COVID-19

2022-02-14 15:15

В Украине впервые после четырех недель роста заболеваемости коронавирусом зафиксирован спад. Также начал снижаться уровень смертности от COVID-19.

"После 4 недель стремительного роста количества новых COVID-случаев в Украине, начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад", - сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Так, за прошедшую неделю было зарегистрировано 235 256 случаев коронавируса - на 7600 меньше, чем неделей ранее.

"В больницы за неделю госпитализированы 24575 больных, что также на тысячу меньше чем на прошлой неделе. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали наши прогнозы", - отметил Ляшко.

В частности, снижение недельного прироста коронавируса зафиксировано в девяти регионах, больше всего в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.

"При этом снижение недельной заболеваемости в Ивано-Франковской области наблюдается вторую неделю подряд, что свидетельствует о прохождении пикового периода", - отметил министр.