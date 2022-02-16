Спорт Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022

2022-02-16 16:40

Украина на зимних Олимпийских играх 2022 года завоевала первую награду. Серебряную медаль в лыжной акробатике выиграл Александр Абраменко.

В финале по лыжной акробатике соревновались 12 спортсменов, из которых шестеро прошли в суперфинал.

Александр Окипнюк набрал 122,01 балла и занял девятое место. Александр Абраменко с результатом 123,53 балла вышел в решающий раунд.

В финале Александр набрал 116,50 балла и занял второе место.

Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, а бронза у представителя ОКР Ильи Бурова.

Лыжная акробатика результаты:

Ци Гуанпу (Китай) – 129,00

Александр Абраменко (Украина) – 116,50

Илья Буров (ОКР) – 114,93

Для Абраменко "серебряная" медаль Пекина стала второй олимпийской наградой в карьере. На предыдущей Олимпиаде в Пхенчхане-2018 Абраменко стал олимпийским чемпионом.

Благодаря сегодняшней серебряной награде, Александр Абраменко стал самым титулованным украинским зимним олимпийцем.

Напомним, что норвежцы выиграли олимпийское "золото" в командном лыжном спринте среди мужчин.

А среди женщин триумфовали немецкие лыжницы, ставшие олимпийскими чемпионками в командном спринте.

Также сегодня женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете, Украина финишировала в топ-10.