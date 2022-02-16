Политика Россия - это угроза: Зеленский подписал важный указ

2022-02-16 19:40

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие стратегию обеспечения национальной безопасности государства и признает Россию угрозой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года - в нем указаны основные термины, которые напрямую касаются проблемы обеспечения государственной безопасности Украины, а также названы органы, которые непосредственно отвечают за осуществление безопасности украинского государства.

Россия признана в данном документе государством, чьи действия несут угрозу Украине. В тексте указано, что РФ с целью реализации своих стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки.

Кроме того, в документе указано, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Украине путем своей пропагандистской машины, используя при этом манипуляции на тему низкого уровня благосостояния населения Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила самое современное оружие и России стоит "три раза подумать" прежде чем нападать.