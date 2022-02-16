Коронавирус Как распознать "Омикрон" у ребенка: названы три главных симптома

2022-02-16 20:20

 

В Украине продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом из-за нового штамма "Омикрон". Министерство здравоохранения назвало три основных симптома его проявления у детей.

Распознать первые признаки штамма "Омикрон" у детей позволят три основных симптома:

резкое повышение температуры;

насморк или заложенность носа;

так называемое "сухое" голо, когда оно першит и печет - у маленьких детей из-за этого ухудшается аппетит.

Среди характерных проявлений заболевания - в течение первых двух дней после заражения у детей плохо сбивается температура.

 

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Как распознать "Омикрон" у ребенка: названы три главных симптома 2022-02-16 20:20