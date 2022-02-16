Как распознать "Омикрон" у ребенка: названы три главных симптома

В Украине продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом из-за нового штамма "Омикрон". Министерство здравоохранения назвало три основных симптома его проявления у детей.
Распознать первые признаки штамма "Омикрон" у детей позволят три основных симптома:
резкое повышение температуры;
насморк или заложенность носа;
так называемое "сухое" голо, когда оно першит и печет - у маленьких детей из-за этого ухудшается аппетит.
Среди характерных проявлений заболевания - в течение первых двух дней после заражения у детей плохо сбивается температура.