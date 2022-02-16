Коронавирус В России неожиданно заявили, что не допустят силового конфликта с Украиной

2022-02-16 21:10

 

В Совете Федераций России уверены, что "Киев толкают к войне".

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что "даже мысль о войне с Украиной является дикостью". Она также отметила, что Россия якобы сделает со своей стороны все, чтобы не допустить силового сценария.

Об этом Матвиенко заявила в интервью "Парламентской газете".

В частности, глава Совета Федераций в лучших традициях российской пропаганды заявила, что украинцы якобы соединены с россиянами "тысячами нитей".

"Для нас даже сама мысль о войне – абсолютная дикость. Конечно, сейчас отношения между нашими странами, мягко говоря, переживают не лучшие времена. Однако я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем", - заявила она.

Более того, Матвиенко заявила, что Россию безосновательно обвиняют и подготовке к вторжению в Украину. По ее убеждению, США и НАТО якобы "стремятся втянуть Украину в войну с Россией".

Матвиенко заявила, что военная помощь, которую Украина получает от партнеров, свидетельствует о том, что "НАТО начало военное освоение территории Украины".

При этом она заявила, что "Россия не бросит своих граждан в беде", если Украина начнет наступление на Донбассе.

Кроме того, Матвиенко заявила, что Россия якобы уважает право Украины быть независимым государством.

"Тридцать лет назад украинский народ сделал свой выбор, и мы относимся к нему с уважением. Ему и только ему решать, что делать, как жить, каким партиям, политикам доверить судьбу страны", - отметила она.

 

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