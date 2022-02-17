Спорт видео Финский фристайлист на Олимпиале в Пекине во время сложного трюка сбил оператора

2022-02-17 14:47

Неудачно закончились для фристайлиста сборной Финляндии Йона Саллинена Олимпийские Игры в Пекине. Во время квалификации спортсмен плохо исполнил свою попытку, из-за чего столкнулся с телевизионным оператором.

Саллинен упал и получил травму ключицы. Он смог выйти на вторую попытку, но из-за боли был не в состоянии хорошо выступить и не пробился в финал, заняв последнее, 24-е место.

"В предпоследнем прыжке я слабо разогнался и глубоко приземлился. Когда поехал на последний трюк, то наехал лыжей на свежий снег и налетел прямо на оператора. Надеюсь, с ним все хорошо.

Там стоял жуткий грохот. Я услышал небольшой треск и почувствовал какое-то смещение. Даже не был уверен, стоит ли ехать на вторую попытку, потому что было очень больно", – сказал 21-летний фристайлист.

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Шотландия – Украина: Петраков определил график подготовки к плей-офф за выход на ЧМ-2022 2022-02-14 19:20
Медальный зачет Олимпиады 2022: Германия - выше всех 2022-02-12 11:00