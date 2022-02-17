Политика видео ​Брифинг Дмитрия Кулебы и Лиз Трасс: онлайн-трансляция

2022-02-17 16:00

 

В четверг, 17 февраля, в Киеве проходит встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря Великобритании Лиз Трасс, пребывающей с визитом в Украине, после которой должен состояться брифинг для отечественных и иностранных журналистов.

 

 

Кулеба и Трасс проводят переговоры по совместным мерам по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии, практической поддержке Украины со стороны Соединенного Королевства в укреплении обороноспособности нашего государства.

Визит Трасс происходит на фоне нагнетания Россией и подконтрольными ей боевиками ситуации на границе Украины и на линии соприкосновения на Донбассе. По мнению дипломатов, Россия готовит провокацию, чтобы использовать ее для вторжения на нашу территорию.

subscriber subscriber

Еще по теме

Российская угроза и помощь Украине: главные тезисы брифинга Зеленского и Шольца

2022-02-14 18:40

видео Брифинг Ермака после Нормандской встречи в Париже: онлайн-трансляция

2022-01-26 19:37

У Байдена готовят два секретных брифинга из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - CNN

2022-01-25 21:20

На трассах Запорожской и Николаевской областей запретили движение фур

2021-12-29 11:13

Еще новости в разделе "Политика"

видео ​Брифинг Дмитрия Кулебы и Лиз Трасс: онлайн-трансляция

2022-02-17 16:00

Официальный Вашингтон заявил, что не видит шагов к деэскалации со стороны Москвы

2022-02-17 15:14

Владимир Зеленский рассказал о попытказ связаться с Путиным

2022-02-17 14:15

С 24 февраля Украина отсоединится от энергосистем России и Беларуси

2022-02-17 10:44
Все статьи раздела "Политика"

Политика

видео ​Брифинг Дмитрия Кулебы и Лиз Трасс: онлайн-трансляция 2022-02-17 16:00
Официальный Вашингтон заявил, что не видит шагов к деэскалации со стороны Москвы 2022-02-17 15:14
Владимир Зеленский рассказал о попытказ связаться с Путиным 2022-02-17 14:15
С 24 февраля Украина отсоединится от энергосистем России и Беларуси 2022-02-17 10:44