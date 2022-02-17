Политика видео ​Брифинг Дмитрия Кулебы и Лиз Трасс: онлайн-трансляция

2022-02-17 16:00

В четверг, 17 февраля, в Киеве проходит встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря Великобритании Лиз Трасс, пребывающей с визитом в Украине, после которой должен состояться брифинг для отечественных и иностранных журналистов.

Кулеба и Трасс проводят переговоры по совместным мерам по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии, практической поддержке Украины со стороны Соединенного Королевства в укреплении обороноспособности нашего государства.

Визит Трасс происходит на фоне нагнетания Россией и подконтрольными ей боевиками ситуации на границе Украины и на линии соприкосновения на Донбассе. По мнению дипломатов, Россия готовит провокацию, чтобы использовать ее для вторжения на нашу территорию.