Коронавирус Столтенберг подтвердил решение НАТО относительно членства Украины в альянсе

2022-02-17 22:00

Днем ранее генсек блока тоже высказался в этом ключе.

Двери Организации североатлантического договора остаются открытыми для Украины, блок не пойдет на компромиссы, противоречащие его ключевым принципам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.

«Мой месседж такой: 30 членов альянса должны решить. Не Россия решает, кто будет или не будет членом НАТО. Это дело принципа. И члены альянса заявили, что это касается уважения права каждой нации выбирать свой путь – хотят они стать членом такой организации, как НАТО, или нет. Это не только об Украине, но и о принципе, что каждая страна в Европе имеет право выбирать», – сказал политик.

Днем ранее генсек организации тоже высказался в этом ключе.

«НАТО решительно верит, что все страны имеют право выбирать свой собственный путь, и двери НАТО остаются открытыми. Расширение НАТО имело большой успех. Оно помогло распространить демократию и свободу и гарантировать мир и стабильность в Европе на десятилетия. Поэтому это решение остается в силе», – сказал Столтенберг.

Между тем после встречи с Владимиром Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц оценил актуальность членства Украины в НАТО. Накануне переговоров в Москве с Владимиром Путиным он сообщил, что вопрос членства Украины в Организация североатлантического договора на сегодня неактуален.