Коронавирус Имеющиеся вакцины признали эффективными от коронавируса штамма Омикрон

2022-02-22 08:25

Вакцины против коронавируса эффективны в отношении разновидности Омикрона – BA.2, который часто называют просто – Омикрон-2, как и в отношении первой версии Омикрона.

Об этом сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Так, глава департамента стратегии биологических угроз для здоровья и вакцинации ЕМА Марк Кавалери во время пресс-конференции отметил, что вакцинация предотвращает тяжелое течение коронавирусной болезни.

"Третья доза обеспечивает высокий уровень защиты от тяжелого течения заболевания и госпитализации", - отметил он.

При этом вакцина эффективна и защищает от подштамма Омикрон-2, как и против Омикрона.

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Коронавирус

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В Украине ослабят карантин: названа дата 2022-02-21 17:40
Почему в Украине срок лечения и самоизоляции людей с COVID-19 сократили до 5 дней 2022-02-21 12:40
В Евросоюзе в три этапа начали отменять все карантинные ограничения 2022-02-21 09:40