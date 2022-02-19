Политика видео Шуфрич и Бутусов подрались в эфире ток-шоу Савика Шустера

2022-02-19 00:29

 

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов подрались в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

Бутусов, который сидел рядом с Шуфричем, ударил его по лицу. Между спикерами завязалась потасовка, а другие гости пытались их разнять.

До этого Шуфрич заявил, что фракция ОПЗЖ — вторая в парламенте и «за ней стоят украинцы». После этого Бутусов сказал, что народные депутаты от ОПЗЖ «сбежали за границу», назвал Шуфрича предателем и заявил, что тот вместе с лидером партии НАШИ Евгением Мураевым распространяют российские нарративы, в то время как на Донбассе продолжается эскалация.

После драки Шуфрич ненадолго ушел из студии. Вернувшись, он назвал журналиста «горе-агитатором» и заявил, что тот «царапается как девчонка».

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