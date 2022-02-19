Политика Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизацию в "ЛДНР"

2022-02-19 13:00

Главари боевиков издали "указы" для создания условий, чтобы "отразить агрессию" Украины

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин в субботу, 19 февраля, объявил о всеобщей мобилизации.

Об этом сообщает ТАСС.

"Осуществить призыв граждан, пребывающих в запасе, и поставку техники для обеспечения нужд "Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики", других воинских формирований и органов в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва", - говорится в его "указе".

Кроме того, в "документе" говорится о том, что "правительство" должно перевести экономику "республики" на работу в условиях военного времени, а также обеспечить финансирование мобилизации.

Об объявлении мобилизации выдан "указ" Леониза Пасечника в "ЛНР".

"Объявить на территории "Луганской народной республики" общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации незамедлительно уведомить "Народный совет ЛНР", "правительство ЛНР", - говорится в "документе".

Целью таких действий Пасечник назвал якобы необходимость создания условий, чтобы "отразить агрессию" Украины. Кроме того, в "ЛНР" установлен запрет на выезд за пределы республики для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Напомним, 18 февраля, в пятницу, Пушилин неожиданно объявил эвакуацию женщин, детей и стариков из "ДНР" в Ростовскую область России. Причиной он назвал то, что украинская армия якобы готовиться к наступлению.